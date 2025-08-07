বগুড়ায় জামায়াতের মতবিনিময় সভা

বগুড়ায় জামায়াতে ইসলামী শাজাহানপুর উপজেলা শাখার আয়োজনে ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৬ আগস্ট) রাতে শহরের কলোনী স্থানীয় একটি হোটেলে এ সভার আয়োজন করা হয়।
সভায় উপজেলা আমীর মাওলানা আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাবেক ছাত্রনেতা শাহিন হোসেনের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী বগুড়া জেলা শাখার সাবেক আমীর গোলাম রব্বানী।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘পতিত আওয়ামী লীগ সরকার সৎ ব্যবসায়ীদের আটক করে সিন্ডিকেট গড়ে টাকা কামিয়েছে। সেটি এদেশে আর হতে দেওয়া যাবে না। হাজারো জনতার রক্তের বিনিময়ে দেশ ফ্যাসিবাদমুক্ত হলেও জনগণের মনের আশা পূরন হয়নি। জনপ্রত্যাশার আলোকে বাংলাদেশ এখনো দুর্নীতিমুক্ত হয়নি।’
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ১৩ নং ওয়ার্ড আমীর মতিয়ার রহমান, ২১নং ওয়ার্ড আমীর আব্দুস সালাম, সাবেক কাউন্সিলর রুহুল কুদ্দুস ডিলু, জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, রমজান আলী, তাজনুর হোসেন, জরজিস হোসেন, জাহাঙ্গীর হোসেন, আজাদুর রহমান, রেজাউল বারী প্রমুখ।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ