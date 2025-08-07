রংপুরের বালুর পয়েন্টে দুই শিশুকে হত্যা, গ্রেফতার ১

রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায় অবৈধ বালুর পয়েন্ট থেকে দুই শিশুর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ওই দুই শিশুকে হত্যা করে বালুর পয়েন্টে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। বুধবার দুপুরে গঙ্গাচড়া উপজেলার আলমবিদিতর ইউনিয়নের পাইকান এলাকা থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়। নিহতরা হলো পাইকান এলাকার জাকিরুল ইসলামের ছেলে মারুফ মিয়া (৬) ও একই এলাকার আব্দুর রশিদের ছেলে আব্দুর রহমান (৭)। এ ঘটনায় নিহত শিশু আব্দুর রহমানের বাবা আব্দুর রশিদ বাদি হয়ে একটি হত্যা মামলা করেন। বৃহস্পতিবার পুলিশ হত্যার সাথে জড়িত সন্দেহে নুর মোহাম্মদ নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গঙ্গাচড়া উপজেলার নগরবন্দ বড়াইবাড়ি সরকারি প্রাথমিকবিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিকের ছাত্র মারুফ ও আব্দুর রহমান বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় মঙ্গলবার সকালে খেলতে বের হয়। এরপর তারা আর বাড়ি ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বুধবার দুপুরে বাড়ি থেকে ৩শ মিটার দূরে বালুর পয়েন্ট থেকে স্থানীয়রা গলায় রশি পেঁচানো মারুফ মিয়ার মরদেহ উদ্ধার করে। পরে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরী দল ওই পয়েন্ট থেকে আব্দুর রহমানেরও লাশ উদ্ধার করে। তাদের কি কারণে হত্যা করা হয়েছে এবিষয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।
গঙ্গাচড়া থানার ওসি আল এমরান বলেন, কি কারণে শিশুদের হত্যা করা হয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত চলছে। এ ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করে। জড়িত অন্যান্যদের গ্রেফতারে চেষ্টা চলছে।
