কুমিল্লার বুড়িচং-রামপুর সড়কের নাজুক অবস্থা, দুর্ভোগে হাজারো মানুষ

সামান্য বৃষ্টি হলেই কুমিল্লার বুড়িচং-রামপুর বাজার সড়কে হাঁটু পানি জমে যায়। কাদা ও খানাখন্দে ভরে যায় পুরো রাস্তাটি। ফলে যান চলাচল বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে—অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী, শ্রমিক ও পথচারীরা। বুড়িচং উপজেলার গোমতী নদীর পশ্চিম পাড়ে এই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন প্রায় বিশ হাজার মানুষ চলাচল করেন। রামপুর এলাকায় গড়ে ওঠা দুটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক প্রতিদিন এই রাস্তায় যাতায়াত করেন।
গত বছরের ২৩ আগস্ট ভারী বর্ষণ ও ভারতের ঢলে গোমতী নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর থেকে রাস্তাটি আরও নাজুক হয়ে পড়ে। বিশাল বাজেট থাকলেও উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে অত্যন্ত ধীরগতিতে।
বুধবার সরেজমিনে দেখা যায়, যাত্রীবাহী যান ও মালবাহী ট্রাকগুলো কষ্ট করে রাস্তা পার হচ্ছে। একটি মালবাহী ট্রাকের চালক তার হেলপারকে সামনে দাঁড় করিয়ে ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। পথচারী আব্দুল খালেক জানান, গতকাল দুটি অটোরিকশা উল্টে গিয়ে কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন।
এ বিষয়ে উপজেলা প্রকৌশলীকে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, "রাস্তাটি বর্তমানে টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন। দ্রুত সংস্কার কাজ শুরু হবে।"
বিডি প্রতিদিন/আশিক