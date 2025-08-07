ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কুড়িগ্রামে বিএনপির বিজয় র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৬ আগস্ট) দুপুরের দিকে বিএনপির জেলা কার্যালয় থেকে কয়েক হাজার নেতা-কমীর অংশগ্রহণে একটি বিশাল মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলেজ মোড়ে এসে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
এ সমাবেশে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম বেবু, যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক হাসিবুর রহমান হাসিব, সদস্য সচিব সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ, জেলা বিএনপির সদস্য সাবেক মেয়র আবু বক্কর সিদ্দিক, সদর থানা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুবার রহমান, সদস্য সচিব আবু হানিফ বিপ্লব, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নাদিম আহমেদ ও জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আমিমুল ইহসান, সাধারণ সম্পাদক হাসান জোবায়ের হিমেল প্রমুখ।
মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণার পর বক্তারা বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি।
মিছিলে কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরাও অংশ নেন।
