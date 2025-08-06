ভারতের পাশে রাশিয়া

আবারও ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মূলত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনায় এ হুমকি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের নতুন এ হুমকির পর ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে রাশিয়া। গতকাল মস্কো অভিযোগ করে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ওপর অনৈতিক বাণিজ্যিক চাপ প্রয়োগ করছে।
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, ‘আমরা অনেক বিবৃতি শুনছি, যা হুমকি। বিভিন্ন দেশকে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করার চেষ্টা হিসেবে এসব হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমরা এসব বিবৃতিকে বৈধ বলে মনে করি না।’ তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি সার্বভৌম দেশগুলোর নিজেদের বাণিজ্যিক অংশীদার ও অর্থনৈতিক সহযোগীদের বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং এ অধিকার থাকা উচিত। কারণ এটি তাদের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।-রয়টার্স
এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী শুক্রবার থেকে রাশিয়ার ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন। রাশিয়া যদি সাড়ে তিন বছর ধরে চলা ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ না নেয় তাহলে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি রাশিয়ার কাছ থেকে যারা জ্বালানি কিনবে, তাদের ওপরও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। যদিও ইউক্রেনের সঙ্গে চলা যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ার অবস্থানে কোনো ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেননি দেশটির প্রেসিডেন্ট ভøাদিমির পুতিন। এর আগে, সোমবার ট্রাম্পের হুমকিকে ‘অযৌক্তিক’ আখ্যা দিয়ে নয়াদিল্লি বলেছে, তারা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নয়াদিল্লির এমন অবস্থানের পর বিশ্বের দুই বৃহৎ অর্থনীতির দেশের মাঝে নতুন করে বাণিজ্যিক টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। ভারত সরকারের দুটি সূত্র ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছে, ট্রাম্পের হুমকি সত্ত্বেও রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা চালিয়ে যাবে ভারত। ভারতের ওপর ইতোমধ্যে ২৫ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। যা আগামী ৭ আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়ার কথা আছে। -রয়টার্স