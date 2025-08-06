ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু করেছে ইসি

আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করতে প্রস্তুতি শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বুধবার আগারগাঁওয়ে ইসি ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন।
সিইসি বলেন, নির্বাচন নিয়ে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করতে ১ মাসের পরিকল্পনা করেছি। আয়নার মতো স্বচ্ছ নির্বাচন করতে চাই। নির্বাচন কমিশন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে চায়।
তিনি বলেন, নির্বাচনের ২ মাস আগে তফসিল ঘোষণা করা হবে।
ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনা শেষে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বসা হবে জানিয়েছে তিনি বলেন, নির্বাচনের স্বচ্ছতার জন্য গণমাধ্যমের ভূমিকা এক নম্বর। আয়নার মতো স্বচ্ছ নির্বাচন করতে চাই। সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইসির নির্বাচনের প্রস্তুতি অনেকটা শেষ হয়ে যাবে বলেও জানান সিইসি।
বিডি প্রতিদিন/আরাফাত