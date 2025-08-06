সোনিয়া রহমান রন্ধনশিল্পী

বর্ষা মৌসুমে বাঙালির পাতে গরম ভাতের সঙ্গে ইলিশের যেকোনো পদ হলে আর কী চাই। তাই ইলিশের সুস্বাদু পদের রেসিপি...
হাতেমাখা ইলিশ
উপকরণ : ইলিশ মাছ ৪ টুকরা, পিঁয়াজকুচি ৩-৪টি, হলুদ গুঁড়া- ১/২ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া ২ চা চামচ, আস্ত কাঁচামরিচ ৬টি, লবণ- স্বাদমতো, পানি- ১ কাপ, তেল- ১/৩ কাপ।
প্রণালি : মাছ ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, স্বাদমতো লবণ ও তেল মিশিয়ে নিন। এবার মাছের টুকরাগুলোর গায়ে ভালোভাবে মাখান। পানি দিয়ে নেড়ে দিন। পিঁয়াজকুচি ছড়িয়ে দিয়ে ঢেকে চুলায় বসান। ৮-১০ মিনিট রান্না করুন। মাঝখানে একবার মাছগুলো উল্টিয়ে দিন। মাছ সেদ্ধ হয়ে গেলে কাঁচামরিচ দিয়ে ঢেকে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন সুস্বাদু হাতেমাখা ইলিশ।
ইলিশ ভুনা
উপকরণ : ইলিশ মাছ একটি ৫০০ গ্রাম, পিঁয়াজ ৪টি, রসুন বাটা ২ চা চামচ, কাঁচামরিচ ৫-৬টি, লাল মরিচ গুঁড়া ১/৩ চামচ, হলুদ গুঁড়া ১/২ চামচ, জিরা, ধনিয়া গুঁড়া ১/৩ চামচ, সরিষার তেল ৪ চামচ, লবণ স্বাদমতো।
প্রণালি : প্রথমে ইলিশ মাছ কেটে টুকরা করা হয়ে গেলে তা ধুয়ে নিয়ে অল্প পরিমাণ হলুদ গুঁড়া, লাল মরিচ গুঁড়া এবং লবণ দিয়ে মাখিয়ে নেব। এরপর চুলায় একটি প্যানে চার চামচ পরিমাণ সরিষার তেল গরম হলে হলুদ, মরিচ, লবণ মাখিয়ে রাখা ইলিশ মাছের টুকরোগুলো প্যানে দিয়ে দেব। তারপর চুলার মাঝারি আঁচে ইলিশ মাছের টুকরোগুলো ভেজে নেব। টুকরোগুলো যখন লাল লাল হয়ে আসবে, প্যান থেকে ইলিশ মাছের টুকরোগুলো তুলে নেব। কুচি করে রাখা পিঁয়াজ, কাঁচামরিচের টুকরোগুলো কিছুক্ষণ ভাজি করব। পিঁয়াজ হালকা ভাজা হলে রসুন বাটা পিঁয়াজের সঙ্গে দিয়ে হালকা ভাজা করে একে একে সব মসলার গুঁড়া এবং লবণ প্যানে দিয়ে নেড়েচেড়ে এক কাপ পরিমাণ পানি দেব মসলাগুলো কষানোর জন্য। মসলা কষানো হলে ভেজে রাখা মাছের টুকরোগুলো প্যানে ১০ মিনিট রান্না করব মাঝারি আঁচে। ১০ মিনিট পর ইলিশ মাছের ঝোল শুকিয়ে পিয়াজ এবং ইলিশ মাছ ভুনা ভুনা হলে চুলা বন্ধ করে দেব।