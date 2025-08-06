ঠাকুরগাঁওয়ে বিএনপির বিজয় মিছিলে নেতাকর্মীদের ঢল

ঠাকুরগাঁওয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে বিজয় মিছিল করেছে বিএনপি। এতে হাজারো নেতাকর্মী অংশ নেয়।
বুধবার দুপুর ১২টায় জেলা বিএনপির আয়োজনে দলীয় কার্যালয় থেকে একটি বিশাল বিজয় মিছিল বের হয়। মিছিলটি পৌর শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বড়মাঠ চত্বরে এসে শেষ হয়।
মিছিলে নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মির্জা ফয়সাল আমিন। এর আগে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করেন দলটির নেতাকর্মীরা। এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মির্জা ফয়সাল আমিন বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছর অনেক জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন দেশ ফিরে পেয়েছি। ফ্যাসিস্ট সরকার পতনের আন্দোলনে অনেক ছাত্র-জনতাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। শত শত বাবা-মায়ের বুক খালি হয়েছে। আজ আমরা সেই শহীদদের প্রাণ ভরে স্মরণ করছি।
বিডিপ্রতিদিন/কবিরুল