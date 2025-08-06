শ্রীপুরে নদীর চরে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন

গাজীপুরের শ্রীপুরে বানার নদীর চর দখল করে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা গুড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন।
বুধবার বেলা ১১টায় শ্রীপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আতাহার শাকিলের নেতৃত্বে এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
স্থানীয়রা জানান, শ্রীপুর উপজেলার গোসিঙ্গা ইউনিয়নের গোসিঙ্গা বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে চলা বানার নদীর তীরে একটি বিশাল চর জাগে। ওই নদীর চরে একটি দখলদার চক্র দোকান নির্মাণ করে আসছিল। প্রশাসন একাধিকবার নিষেধাজ্ঞা দিলেও তারা তা মানা হচ্ছিল না। চরে দোকান নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক রূপ ও পরিবেশ নষ্ট হচ্ছিল। অবশেষে স্থানীয় প্রশাসন এসব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে।
শ্রীপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আতাহার শাকিল জানান, নদীর চর দখল করার কোনো সুযোগ নেই। ইতোমধ্যে চরে উচ্ছেদ চালানো হয়েছে। উচ্ছেদের খবরে দখলদাররা পালিয়ে যায়। এরপরও যদি দখলদার চক্র না থামে, তাহলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
