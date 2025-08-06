স্বৈরাচার পতনের বছর পুরেছে। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের কর্মযজ্ঞ চলছে। কিন্তু পর্যবেক্ষণ যা বলছে, তা সুখকর নয়। দেশে দরিদ্রের সংখ্যা বেড়েছে, কর্মসংস্থান বাড়েনি। বিনিয়োগে স্থবিরতা। রিজার্ভ বাড়লেও কাঠামোগত চাপ রয়েছে। টিআইবির গবেষণা বলছে, ব্যাংক খাত সংস্কারে কমিশন গঠনের দাবি থাকলেও তাতে অগ্রগতি নেই। রাজস্ব ঘাটতি ও খেলাপি ঋণ পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক। গত এক বছরে কোনো মাসেই রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর- তিন খাতেই লক্ষ্য অর্জন ব্যর্থ হয়েছে। ঢালাওভাবে আসামি করে মিথ্যা মামলা, গ্রেপ্তার ও মামলাবাণিজ্যের অভিযোগও উঠেছে। এগুলো অন্তর্বর্তী সরকারের দৃঢ়তা ও সক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে। গত বছর ৫ আগস্টের পর মাঠের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের একাংশের দখল ও চাঁদাবাজি চলেছে পতিতদের মতোই। আর তা একই পথে চলতে অনুপ্রাণিত করেছে নতুনদের। রাজনৈতিক সহিংসতায় অসংখ্য খুন-জখম অপ্রত্যাশিত ছিল। এসব দমনে সরকার যথাযথ কঠোরতার পরিচয় দিতে পারেনি। এদিকে তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ দেশের মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। দেশের প্রায় ৮ কোটি মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পাচ্ছে না। ১০ শতাংশের বেশি মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। জাতিসংঘের পাঁচ সংস্থার যৌথ রিপোর্টে এ তথ্য উঠে এসেছে। এও মহাদুশ্চিন্তার কারণ! তবে কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতির উজ্জ্বল দিকও সূচিত হয়েছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান দমনে হামলা ও হত্যায় ইন্ধনদাতাদের বিরুদ্ধে মামলা, শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু এবং আইন সংশোধনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তও ইতিবাচক। গত দেড় যুগ দেশের মানুষ সুষ্ঠু নির্বাচন দেখেনি। ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। আগামী নির্বাচনে এ বঞ্চনা দূর হবে বলে আশা করে জাতি।
প্রকাশ: ০০:০০, বুধবার, ০৬ আগস্ট, ২০২৫
নতুন বাংলাদেশ
স্বস্তি ফিরুক অর্থনীতিতে
